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«البدري» يعلن قائمة الأهلي لمباراة الداخلية

الداخلية

المصريون

الاهلى

كأس مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، قائمة فريقه لمواجهة الداخلية، في المباراة المقرر لها في تمام السابعة مساء غد الجمعة، على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وضمت القائمة 21 لاعبا، وهم:

وليد سليمان، مروان محسن، إسلام محارب، محمد هاني، ميدو جابر، محمد شريف، باكا، رمضان مصطفى، علي لطفي، أحمد حمدي، حسام عاشور، محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد نجيب، عمرو السولية، هشام محمد، أجايي، كريم نيدفيد، صبري رحيل، أحمد ياسر ريان، أحمد فتحي.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي: حسام غالي - سعد سمير- علي معلول - شريف إكرامي - وليد أزارو - أحمد حمودي - صلاح محسن - رامي ربيعة - أكرم توفيق -  محمود الجزار - باسم علي.


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