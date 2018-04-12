» «باسم» و«أوباما» يقودان هجوم الزمالك أمام الاتحاد

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة إيهاب جلال، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، والتي تنطلق في تمام الثامنة مساء، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.
وضم تشكيل الفارس الأبيض كلا من:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: معروف يوسف ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر
خط الهجوم: يوسف أوباما وأحمد مدبولي وباسم مرسي
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