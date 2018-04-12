  • الخميس 12 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:37 م
بحث متقدم
الدكتور بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد

انقسام داخل «الوفد» حول الانضمام لتكتل المعارضة

الرئيس البرتغالى، مارسيليو دى سوزا،

الرئيس البرتغالي: الإسلام جزء من بلادنا

موقع اسرائيلي

«مرسي» لف الحبل على رقبته

اسقاط طائرة حربية - أرشيفية

تركيا تكشف حقيقة إسقاطها طائرة يونانية

البرادعي وترامب (أرشيفية)

«البرادعي»: نظام أمن دولي عظيم!

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

استكمال الملامح الأخيرة لـ«صفقة القرن»

أزمة السكر

الشارع في مصر يمثل تهديدًا للنظام

سد النهضة

مصر ترد على اتهامها بإفشال مفاوضات «سد النهضة»

البورصة

«البورصة» تخسر أكثر من 10 مليارات جنيه

نقابة الصحفيين

نيابة امن الدولة تستدعي 9 صحفيين بـ«المصري اليوم»

بعد الخسارة أما م المصري

رسميًا.. النصر يهبط إلى الدرجة الثانية

الرياضة

النصر
النصر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«النصر للتعدين» توزع وجبات على لجان القصير

#

5 إجراءات تجبر البنك المركزي على خفض الفائدة

#

فيديو.. حارس يترك المرمى ليشرب الماء.. ماذا حدث؟

#

بالفيديو.. مسن ينضم إلى دوري الهواة لكرة القدم

المصريون

المصرى

الدورى العام

النصر

سقط النصر أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ31 لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز هدف التقدم للنصرمحمد كومباسا، بالدقيقة الثانية من عمر اللقاء، وتعادل المصري عن طريق بانسيه بالدقيقة 49، ثم أحرز هدف الفوز للفريق البورسعيدي محمد حمدي بالدقيقة 67.

وبذلك يتأكد هبوط النصر لدوري المظاليم بغض النظر عن المباريات الثلاثة المتبقية له بالمسابقة أمام الرجاء وإنبي والإسماعيلي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري للنقطة رقم 52 بالمركز الرابع، فيما يتجمد رصيد النصر عند النقطة رقم 19 بالمركز الـ18 والأخير.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

غياب خليفة حفتر .. هل يقرب ليبيا من السلام ؟

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» «باسم» و«أوباما» يقودان هجوم الزمالك أمام الاتحاد
» «البدري» يعلن قائمة الأهلي لمباراة الداخلية
» تصريح ناري لـ«مرتضى» عن براءة المدير المالي
» إيطاليا: لن نشارك في أي عمل عسكري بسوريا
» صورة والدة الرئيس تتسبب في مذبحة صحفيين بـ«الهلال»
» موعد إجراء«الخطيب» لجراحة العمود الفقري
» براءة المدير المالي ومسئول الخزينة بالزمالك
» «أردوغان»: ما يحدث في سوريا «مسرحية»
» «صلاح» يقود التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا
» «المافيا» تهدد حكم مباراة الريال واليوفنتوس بـ«القتل»
» شاهد.. القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    07:56 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)