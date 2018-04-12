  • الخميس 12 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:14 م
بحث متقدم
ضحايا الهجوم الكيماوي

أمريكا تثبت استخدام الكلور وغاز الأعصاب في«هجوم دوما»

الزمالك والاتحاد السكندري

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

عباس شومان

وكيل الأزهر: مستقبل مرعب لسوريا

السيدة المصرية

بالفيديو.. مُسنة مصرية عالقة في معبر رفح تهدد بالانتحار

مارشيلو دي سوزا، رئيس البرتغال

رئيس البرتغال: المسلمون جزء من أوروبا وجعلوا بلادي قوية

حسين مطاوع

حكمنا رجل شريف اسمه «مبارك» وبعده «السيسي»

رش طائرة المنتخب بمياه فور وصولها روسيا

سر رش مياه على طائرة المنتخب فور وصولها موسكو

السجون فى مصر (أرشيفية)

«المصريون» تفك شفرات السجون

موقع اسرائيلي

«مرسي» لف الحبل على رقبته

الدكتور بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد

انقسام داخل «الوفد» حول الانضمام لتكتل المعارضة

وكيل الأزهر: مستقبل مرعب لسوريا

آخر الأخبار

عباس شومان
عباس شومان

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

الإرهاب شر على الجميع لن ينجو منه أحد

#

الأزهر يخوض حربًا شرسة ضد عصابات التطرف والإرهاب

#

الأزهر يعلن تعطيل الدراسة بشمال سيناء

#

وكيل الأزهر : القدس عربية وعاصمة أبدية لفلسطين

المصريون

الأزهر

شومان

حذر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر من مستقبل "مرعب" ينتظر سوريا، مع اعتزام الولايات المتحدة توجيه ضربة عسكرية لنظام بشار الأسد، متسائلاً: "هل سيناريو العراق سيتكرر".

وفجر الأربعاء توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن ضربات صاروخية على سوريا ردا على الهجوم الكيميائي المفترض الذي استهدف دوما، آخر معقل للمعارضة في غوطة دمشق الشرقية.

وكتب شومان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "أوشكت خيوط اللعبة أن تتضح كاملة، فلا لجان للتحقيق لإثبات استخدام كيماوي طالما الغرب مقتنع باستخدامه، ولماذا لجان تحقيق طالما سبق أن أحرجت من أرسلها للعراق واضطر لفعل ما قرر غير مكترث بنتائجها التي لم تثبت له ما أراد".

 وأضاف: "ولماذا اللجان وعلى مايبدو أن النية منعقدة على تحويلها إلى عراق جديد؟، وأن غزوها ضرورة إنصاف للمعتدى عليهم قبل إثبات الاعتداء؟، وتأديب فاعل لازال بالنسبة لنا على الأقل مجهولاً طالما من جهز وأعد العدة لتدمير ماتبقى على قناعة بأن الفاعل هو من يريد؟".

وتساءل شومان: "فهل اقترب تكرار سيناريو العراق وهل هذا هو الأخير أو في القائمة المزيد؟ حماك الله ياسوريا ومصرنا وبلاد العرب والمسلمين، ودمر الطامعين".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

غياب خليفة حفتر .. هل يقرب ليبيا من السلام ؟

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» «شيكابالا» يقود الرائد للفوز على اتحاد جدة
» الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على الاتحاد السكندري
» بث مباشر.. آرسنال«النني» وسسكا موسكو
» للمرة السادسة..«صلاح» لاعب الشهر في ليفربول
» صورة والدة الرئيس تتسبب في مذبحة صحفيين بـ«الهلال»
» وكيل الأزهر: مستقبل مرعب لسوريا
» «باسم» و«أوباما» يقودان هجوم الزمالك أمام الاتحاد
» «البدري» يعلن قائمة الأهلي لمباراة الداخلية
» تصريح ناري لـ«مرتضى» عن براءة المدير المالي
» إيطاليا: لن نشارك في أي عمل عسكري بسوريا
» موعد إجراء«الخطيب» لجراحة العمود الفقري

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية