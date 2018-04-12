» الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على الاتحاد السكندري

12 أبريل 2018 - 09:04 م

انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ31 للدوري الممتاز.

حماس من الاتحاد السكندري ومحاولات هجومية ولكن بداية الخطورة للزمالك من تسديدة لباسم مرسي، من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ للمدافع ويلسون ولكن ينقذها الهاني بغرابة شديدة، يسيطر الفريق الأبيض على مجريات اللعب وضغط متواصل ويهدر باسم فرصة جديدة من عرضية عنتر من الجانب الأيمن.

ينجح باسم مرسي في الدقيقة 20 في إحراز الهدف الأول من عرضية النقاز، التي تمر من الهاني سليمان لينجح في تسجيلها، ويفرض الفريق الأبيض السيطرة على الشوط الأول وينقذ القائم مرمى الاتحاد من الهدف الثاني من تسديدة محمود عبدالعزيز.

حاول الاتحاد من الجانب الأيمن عن طريق رمزي خالد وبناهيني، ولكن بدون دقة في إنهاء الهجمات وسط سيطرة بيضاء على مجريات اللعب حتى ينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.