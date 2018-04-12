» «شيكابالا» يقود الرائد للفوز على اتحاد جدة

12 أبريل 2018 - 09:09 م

حقق فريق الرائد فوزًا مثيرًا على اتحاد جدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة? ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة مشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" مع فريقه الرائد، بينما شارك محمود عبد المنعم "كهربا" مع الاتحاد، طول شوطي المباراة، إضافة إلى إحرازهما هدفاً لفريقهما.

افتتح الغيني إسماعيل بانجورا، التسجيل للرائد، في الدقيقة 51. لكن "كهربا" أدرك التعادل للاتحاد، في الدقيقة 56.

ومنح زياد الصحفي، مدافع اتحاد جدة، الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 66، قبل أن يختتم شيكابالا، ثلاثية الرائد، في الدقيقة 82.

وبتلك النتيجة، رفع الرائد، رصيده إلى 24 نقطة، محافظاً على موقعه في المركز الثالث عشر، ليضمن مكانه فى ملحق دوري المحترفين. بينما تجمد رصيد الاتحاد، عند 33 نقطة، في المركز التاسع.