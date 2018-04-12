» يد الزمالك بطلًا للسوبر الأفريقي.. وتتأهل للمونديال

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كاس السوبر

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك، بطولة كأس السوبر الأفريقى بعد الفوز على نظيره الأهلى  بنتيجة 20/21  في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة استاد القاهرة ليتأهل الأبيض إلى كأس العالم للأندية "السوبر جلوب" .

كان الشوط الأول قد انتهى لصالح الأهلى 10 /9.

وبذلك يواصل الفريق الأبيض التفوق على الأحمر من حيث عدد حصد اللقب، حيث توج بهذه البطولة 4 مرات من قبل  أعوام : 2002 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، فيما حقق الفريق الأحمر اللقب مرة واحدة فقط .


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