» بالفيديو.. الزمالك يسقط أمام الاتحاد السكندري

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سقوطه في مسابقة الدوري العام، بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب القاهرة، ضمن منافسات الجولة 31 للدوري الممتاز.

تقدم الزمالك في الدقيقة 20 عن طريق باسم مرسي وتعادل أحمد الغندور للاتحاد في الدقيقة 79 وأضاف ويلسون أكاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 82 ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.

الفوز رفع رصيد الاتحاد للنقطة 39 يتقدم للمركز الثامن بينما يتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 54 في المركز الثالث.

حماس من الاتحاد السكندري ومحاولات هجومية ولكن بداية الخطورة للزمالك من تسديدة لباسم من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ للمدافع ويلسون ولكن ينقذها الهاني بغرابة شديدة، يسيطر الفريق الأبيض على مجريات اللعب وضغط متواصل ويهدر باسم فرصة جديدة من عرضية عنتر من الجانب الأيمن.

ينجح باسم مرسي في الدقيقة 20 في إحراز الهدف الأول من عرضية النقاز التي تمر من الهاني سليمان لينجح في تسجيلها، ويفرض الفريق الأبيض السيطرة على الشوط الأول وينقذ القائم مرمى الاتحاد من الهدف الثاني من تسديدة محمود عبدالعزيز.

حاول الاتحاد من الجانب الأيمن عن طريق رمزي خالد وبناهيني ولكن بدون دقة في إنهاء الهجمات وسط سيطرة بيضاء على مجريات اللعب حتى ينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

الشوط الثاني بداية قوية وسريعة من الاتحاد كما حدث في بداية الشوط الأول ومحاولات للوصول لمرمى الشناوي، ويجري الزمالك أول التغييرات في الدقيقة 55 بخروج الحارس الشناوي بسبب الإصابة ونزول محمود جنش، وينشط الفريق الأبيض ويلعب النقاز كرة عرضية تجد ضربة مزدوجة من باسم مرسي تمر بجوار القائم الأيمن للهاني.

يشعر محمد عمر بالخطورة وهبوط المستوى ويدفع بفوزي الحناوي بدلا من أحمد الألفي، ويعتمد الزمالك على المرتدات ولكن يفشل مدبولي أو عنتر في تشكيل خطورة ومن ضربة ركنيه يسدد باسم مرسي ينقذها كريم الديب من على خط المرمى. ينفرد محمود عبدالعزيز بعد خطأ من دفاع الاتحاد ولكن يستعرض ويضيع فرصة للفريق الأبيض، ويجري الزمالك ثاني التغييرات بنزول كاسونجو بدلا من مدبولي، وينجح خالد الغندور في الدقيقة 79 في إدارك التعادل بعد كرة طولية تصل إلى جدو الذي يمررها إلى الغندور الذي يسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء معلنا عن التعادل.

يتدخل إيهاب جلال من جديد ويدفع بأيمن حفني بدلا من محمد عنتر، وينجح ويلسون أكاكبو في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 82 من ضربة ثابته لعبها رمزي خالد، ويضغط الزمالك ويهدر باسم مرسي ومن بعده كاسونجو فرصة التعادل وسط حالة ارتباك اتحاديه وتمر الدقائق الأخيرة محاولات بيضاء واعتماد على المرتدات حتى ينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف.



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