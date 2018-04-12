  • الخميس 12 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:50 م
بحث متقدم
حاملة طائرات أمريكية تعبر قناة السويس

واشنطن حددت 8 أهداف سورية لضرباتها المحتملة

إيهاب جلال

رسميًا.. إقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

عزة الدوري

هل يستجيب «الإخوان» لنصائح نائب صدام؟

لعب البالية في الأقصر

صعيد 2018: «يوجا».. و«باليه».. وكرة قدم نسائية

شريف اسماعيل

6 مرشحين لخلافة «شريف إسماعيل»

حمدين صباحي

«تيار حمدين» يدعو للتظاهر بالقاهرة دعمًا لـ«بشار»

ضحايا الهجوم الكيماوي

أمريكا تثبت استخدام الكلور وغاز الأعصاب في«هجوم دوما»

عباس شومان

وكيل الأزهر: مستقبل مرعب لسوريا

السيدة المصرية

بالفيديو.. مُسنة مصرية عالقة في معبر رفح تهدد بالانتحار

حسين مطاوع

حكمنا رجل شريف اسمه «مبارك» وبعده «السيسي»

العراق ينأى بنفسه عن التوتر المتصاعد في سوريا

عرب وعالم

الحكومة العراقية: مصر تدعمنا بالسلاح فى حربنا على الإرهاب
الحكومة العراقية: مصر تدعمنا بالسلاح فى حربنا على الإرهاب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

القبض على 4 أعضاء خلية لداعش

#

حرب وشيكة بين إسرائيل وإيران

#

روسيا تعلق على نبأ احتجاز "البغدادي" في سوريا

#

شركات مصرية تدخل سباق «إعمار سوريا»

أعلن العراق النأي بنفسه عن التوتر المتصاعد في سوريا، على خلفية التهديد الأمريكي باستهداف نظام بشار الأسد، ردًا على هجوم كيميائي استهدف مدنيين قبل أيام.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، مساء الخميس، سعد الحديثي، إن "العراق ليس طرفًا في الصراع الدائر بسوريا، وسياستنا في علاقاتنا الخارجية قائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وأضاف الحديثي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن التدخلات الخارجية في سوريا أسهمت إلى حد كبير في تفاقم الأوضاع هناك.
وأشار إلى أن تركيز بلاده منصب بشكل أساسي على القضاء على "البيئة المساعدة" لبقاء تنظيم "داعش" الإرهابي في الأراضي السورية القريبة من حدود البلاد.
وأكد البيان على ضرورة إيجاد حل سياسي للصراع، وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وحذر ترامب، الأربعاء، روسيا من ردّ قادم على الهجوم الكيميائي في دوما، قائلا: "استعدي يا روسيا لأن الصواريخ قادمة. صواريخ جميلة وجديدة وذكية".
لكنه عاد وقال، في وقت سابق اليوم، إنه لم يتحدث قط عن موعد الهجوم الذي توعد به نظام الأسد انتقاما من الهجوم الكيميائي الذي استهدف مدينة دوما نهاية الأسبوع الماضي.
وكتب في تغريدة عبر "تويتر" أن الضربة الأمريكية قد "تتم قريبا جدا أو ربما بعد حين"، مضيفا أنه "على أي حال، الولايات المتحدة في ظل إدارتي، قامت بعمل ممتاز لتخليص المنطقة من داعش".
وقتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب المئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حسب مصادر طبية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

غياب خليفة حفتر .. هل يقرب ليبيا من السلام ؟

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» التضخم يسجل 55.60% في مارس على أساس سنوي
» رئيس البرتغال: المسلمون جزء من أوروبا وجعلوا بلادي قوية
» بالفيديو.. الزمالك يسقط أمام الاتحاد السكندري
» يد الزمالك بطلًا للسوبر الأفريقي.. وتتأهل للمونديال
» تحديد موعد إجراء «الخطيب» لجراحة العمود الفقري
» تصريح ناري لـ«مرتضى» عن براءة المدير المالي
» هل يستجيب «الإخوان» لنصائح نائب صدام؟
» بث مباشر.. آرسنال«النني» وسسكا موسكو
» للمرة السادسة..«صلاح» لاعب الشهر في ليفربول
» صورة والدة الرئيس تتسبب في مذبحة صحفيين بـ«الهلال»
» الهلال بطلًا للدوري السعودي للمرة الخامسة عشرة

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد