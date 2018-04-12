العراق ينأى بنفسه عن التوتر المتصاعد في سوريا

12 أبريل 2018 - 10:17 م

أعلن العراق النأي بنفسه عن التوتر المتصاعد في سوريا، على خلفية التهديد الأمريكي باستهداف نظام بشار الأسد، ردًا على هجوم كيميائي استهدف مدنيين قبل أيام.



وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، مساء الخميس، سعد الحديثي، إن "العراق ليس طرفًا في الصراع الدائر بسوريا، وسياستنا في علاقاتنا الخارجية قائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".



وأضاف الحديثي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن التدخلات الخارجية في سوريا أسهمت إلى حد كبير في تفاقم الأوضاع هناك.



وأشار إلى أن تركيز بلاده منصب بشكل أساسي على القضاء على "البيئة المساعدة" لبقاء تنظيم "داعش" الإرهابي في الأراضي السورية القريبة من حدود البلاد.



وأكد البيان على ضرورة إيجاد حل سياسي للصراع، وتحقيق الاستقرار في المنطقة.



وحذر ترامب، الأربعاء، روسيا من ردّ قادم على الهجوم الكيميائي في دوما، قائلا: "استعدي يا روسيا لأن الصواريخ قادمة. صواريخ جميلة وجديدة وذكية".



لكنه عاد وقال، في وقت سابق اليوم، إنه لم يتحدث قط عن موعد الهجوم الذي توعد به نظام الأسد انتقاما من الهجوم الكيميائي الذي استهدف مدينة دوما نهاية الأسبوع الماضي.



وكتب في تغريدة عبر "تويتر" أن الضربة الأمريكية قد "تتم قريبا جدا أو ربما بعد حين"، مضيفا أنه "على أي حال، الولايات المتحدة في ظل إدارتي، قامت بعمل ممتاز لتخليص المنطقة من داعش".

