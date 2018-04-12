الكويت.. عفو أميري عن 2280 سجينا

12 أبريل 2018 - 10:31 م

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، يوم الخميس، العفو عن ألفين و280 سجينا؛ شملهم المرسوم الأميري لعام 2018، بالعفو عن باقي العقوبات المحكوم بها على بعض الأشخاص.



جاء ذلك في بيان أصدرته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، تلقت الأناضول نسخة منه.



وقال البيان، إن المرسوم الأميري تضمن الإفراج الفوري عن 446 سجينا.



وأضاف، أنه (المرسوم)، تضمن تخفيض العقوبات الجزائية عن 1633 سجينا، ورفع سابقة الإبعاد عن 169 سجينا، والإفراج الفوري، ويبقى على ذمة قضايا أخرى عن 32 سجينا.



وأوضح، أن العفو شمل إسقاط الغرامات المالية عن 608 نزلاء، وإسقاط كفالات 43 سجينا.



من جهته، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية، وتنفيذ الأحكام اللواء عبد الله المهنا، إن "أعداد النزلاء (السجناء) المشمولين بالعفو لهذا العام ضعف الأعوام السابقة"، حسب البيان.

