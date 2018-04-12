هولندا: الضربة المحتملة بسوريا يجب أن تكون متناسبة

12 أبريل 2018 - 10:32 م

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الخميس، إن بلاده تبدي تفهماً حيال توجيه ضربة عسكرية محتملة في سوريا، مشدداً على وجوب أن تكون الضربة "متناسبة".



جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في منتدى "بوآو الآسيوي لعام 2018" المنعقد في الصين.



وأضاف روته: "نعتقد أن سوريا (النظام) تقف وراء هذا الهجوم الرهيب (فى دوما)، فإننا نظهر تفهماً للضربة العسكرية المحتملة في سوريا. ولكن يجب أن تكون متناسبة".



وأمس الأربعاء، لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر تغريدات على تويتر، بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري، على خلفية الهجوم الكيميائي الذي نفذه الأخير على مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية.



وتابع رئيس الوزراء "عدم قبول روسيا مشروع قرار للتحقيق في الأسلحة الكيميائية في سوريا أمر مؤسف. تحقيق كهذا يمكن أن يكشف من المسؤول عن الهجوم".



والثلاثاء الماضي، استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي، يقضي بتشكيل آلية للتحقيق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.



وقتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بحسب مصدر طبي.



وتحمل الولايات المتحدة دمشق مسؤولية هجوم دوما، فيما تصر روسيا، الداعمة للنظام السوري، على أن هذا الهجوم مجرد شائعات.



وتعهد ترامب، الإثنين الماضي، باتخاذ قرار بشأن الرد على هجوم "دوما" في غضون 24 إلى 48 ساعة (دون تحديد طبيعية الإجراء)".

