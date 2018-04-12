مسؤولان أمريكيان يكشفان معلومة هامة عن هجوم دوما

12 أبريل 2018 - 10:34 م

ذكر مسؤولان أمريكيان، يوم الخميس، أنّ عينات من بول ودم ضحايا الهجوم الكيميائي على مدينة دوما السورية، أثبتت وجود آثار لغاز الكلور وغاز أعصاب.



ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية عن مسؤوليْن لم تسمّهما، قولهما إن العينات أثبتت وجود آثار لغاز الكلور وغاز أعصاب (دون تحديد اسمه).



وأوضحا أنّ العينات تم جمعها من مستشفيات محلية في سوريا، ومن جهات استخباراتية أمريكية أو أجنبية متواجدة على الأرض هناك.



وأكد المسؤولان أنهما "واثقان من صحة تلك المعلومات الاستخباراتية"، وفق المصدر نفسه.



وأمس الأربعاء، لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر تغريدات على تويتر، بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري، على خلفية الهجوم الكيميائي الذي نفذه الأخير على مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية.

