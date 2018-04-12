مصر ولبنان تنافسان على سعفة "كان" الذهبية

12 أبريل 2018 - 10:38 م

تنافس مصر ولبنان على "السعفة الذهبية"، الجائزة الرسمية لمهرجان "كان" السينمائي الدولي، بفيلمي "يوم الدين" و"كفر ناحوم".



وتعقد الدورة الـ 71 لمهرجان كان، في الفترة من 8 إلى 19 مايو/ أيار المقبل.



وكشف رئيس المهرجان، الفرنسي بيير ليسكور، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي جرى بثّه على موقع "يوتيوب"، عن القائمة المختارة بين ألف و900 فيلم قدّم ترشّحه للمهرجان.



ووفق ليسكور، تضمّنت قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية 18 فيلمًا، لدول بينها مصر ولبنان وإيران.



وباختيار الفيلم المصري "يوم الدين"، للمخرجه أبو بكر شوقي، في المسابقة الرسمية، تعود الأفلام المصرية للمسابقة الرسمية بالمهرجان، وذلك منذ أن شارك المخرج المصري يسري نصر الله، عام 2012، بفيلم "بعد الموقعة". فيما افتتح المخرج المصري محمد دياب، عام 2016، مسابقة "نظرة ما"، ثاني مسابقات المهرجان أهمية، بفيلمه "اشتباك".



وتدور أحداث فيلم "يوم الدين"، حول رجل في منتصف عمره، ترعرع داخل مُستعمرة للمصابين بالجُذام، ثم يغادر هذه المستعمرة، وينطلق برفقة صديقه خلال رحلة عبر أنحاء مصر، في محاولة لمعاودة الاتصال بعائلته من جديد.



أما أحداث الفيلم اللبناني "كفر ناحوم"، للمخرجة نادين لبكي، فتدور في إحدى مناطق العالم العربي التي تعصف بها أزمات ومشاكل سياسية واجتماعية طاحنة.



وبحسب إدارة المهرجان، يفتتح الفيلم الإيراني "كل شخص يعرف"، لمخرجه أصغر فراهاد، عروض فعاليات المسابقة الرسمية.وعلاوة على فيلم الافتتاح، تشارك إيران، في المسابقة الرسمية، بفيلم "3 وجوه" للمخرج جعفر بناهي.

أما مسابقة "نظرة ما"، ثاني مسابقات المهرجان الرسمية والمهتمة بالتجارب المغايرة والأسماء الصاعدة، فتتضمن مشاركة 15 فيلمًا.