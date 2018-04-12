» الهلال بطلًا للدوري السعودي للمرة الخامسة عشرة

12 أبريل 2018 - 10:43 م

توّج فريق الهلال، يوم الخميس، بلقب الدوري السعودي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه.



وتمكن الهلال من حسم اللقب دون الحاجة لمتابعة نتيجة منافسه المباشر أهلي جدة.



وتغلب الهلال على ضيفه الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف، في ختام مباريات الجولة السادسة والعشرين والأخيرة للمسابقة المحلية.



أحرز رباعية الهلال، السوري عمر خربين (ثلاثة أهداف) والمغربي أشرف بنشرقي في الدقائق 8 و14 و36 و40 من زمن اللقاء.



فيما جاء هدف الفتح الوحيد عن طريق البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 88 من زمن المباراة.



وفي نفس الجولة، تغلب أهلي جدة على ضيفه أحد بهدف دون رد.



أحرز هدف اللقاء الوحيد، البرازيلي ليوناردو دا سيلفا في الدقيقة 39 من زمن المباراة.



بذلك، توّج الهلال متصدرًا للبطولة برصيد 56 نقطة بفارق نقطة عن أهلي جدة، فيما تجمد رصيد الفتح عند 36 نقطة في المركز الخامس، وأحد عند 18 نقطة في المركز الرابع عشسر والأخير.

