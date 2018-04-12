"الكهرباء": هذه حقيقة الزيادات الجديدة في الأسعار

12 أبريل 2018 - 11:03 م

نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ما تردد على تطبيق زيادة على أشعار الشرائح الخاصة بالاستخدام المنزلي، مؤكدًا أن كل ما نشر مجرد تكهنات.