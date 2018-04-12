خبير نفسي يكشف تفاصيل صادمة عن "الحوت الازرق"

أكد الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، أن التركيز على خطورة بعض الألعاب الاليكترونية مثل الحوت الأزرق، يهدف إلى لفت انتباه الأسر لأولادهم لحمايتهم من أي خطر قد يتعرضون له.
وأوضح "هاني"، خلال اتصال هاتفي برنامج "أمنية مصرية" المذاع عبر فضائية "دريم"، مساء الخميس، تقديم الإعلامية أمنية زعزوع، أن مؤسس لعبة الحوت الأزرق كان يستهدف بها فئة عمرية معينة تتراوح ما بين 14 إلى 18 عامًا، حيث تتميز تلك الفئة بالرغبة في التقليد الأعمى.
وأشار استشاري الصحة النفسية إلى أن لعبة الحوت الأزرق تركز على نفسية اللاعب نفسه، وتعطيه ثقة في نفسه، وتحفز عنده الرغبة في التحدي، مشددا على ضرورة أن تحتوي الأسر أبنائها، فلا يجب أن نترك الابن بمفرده لساعات في غرفته فريسة لمثل تلك الألعاب.