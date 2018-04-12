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خبير أمني يحذر من هذا الأمر الخطير على "الفيسبوك"

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وجه اللواء محمود الرشيدي، الخبير الأمني، تحذيرات من كتابة المعلومات الشخصية على الجروبات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "ليه نسلم رقابتنا لحد ممكن يمسك معلومة علينا".
وأوضح "الرشيدي"، خلال حواره ببرنامج "أمنية مصرية" المذاع عبر فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن نسبة الأمان على الإنترنت صفر، مضيفًا: "مفيش أمان نهائي على الإنترنت".

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