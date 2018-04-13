» تعرف على المدير الفني الجديد للزمالك

وأوضح منصور أن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى سيكون مع خالد جلال فى الجهاز الفنى وكذلك أمير عزمي مجاهد مدربا مساعدا، في تصريحات رسمية لموقع نادي الزمالك.







من جانبه، أكد اسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة ان الجهاز المعاون لخالد جلال المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول، سيكون فيه نبيل محمود المدرب العام وأيمن عبد العزيز المدرب.وأوضح "تيجانا" بقاء الجهازين الاداري والطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة كما هما دون تغيير.