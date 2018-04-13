» مسلسل إسرائيلي عن الجاسوس "إيلي كوهين"

13 أبريل 2018 - 08:19 ص

أعلنت إسرائيل عن اختيار الممثل اليهودي البريطاني، ساشا بارون كوهين، ليؤدي دور الجاسوس الإسرائيلي، إيلي كوهين، في مسلسل جديد بعنوان "الجاسوس".

وقال موقع "المصدر" الإسرائيلي إن المسلسل سيكتبه ويخرجه المخرج الإسرائيلي، غيدي راف، وسيكون في ست حلقات.

وأوضح الموقع أن "إسرائيل لم تنشر ظروف القبض على كوهين، لهذا ظلت هذه المعلومات مجهولة حتى يومنا هذا".

وما زالت إسرائيل إلى الآن تسعى جاهدة للحصول على رفات جاسوسها الأشهر.

يذكر أن إيلي كوهين (1924-1965) هو أشهر جاسوس إسرائيلي عمل في سوريا تحت اسم مستعار "كامل أمين ثابت"، وتم إعدامه وسط دمشق بعد اكتشاف أمره، رغم تدخل دول كبرى لمنع إعدامه.

وتصف إسرائيل "كوهين" بأهم جواسيسها، وتؤكد نقله معلومات أدت إلى تحقيق إسرائيل النصر في حرب عام 1967، وذلك حسب اعتراف رئيس وزراء إسرائيل في تلك الفترة "ليفي شكول".

وأعدمت السلطات السورية كوهين يوم 18 أيار/ مايو 1965، وسط ساحة المرجة، ودفنت جثته في مكان ما زال سريا حتى الآن، وفشلت إسرائيل في استرجاعها رغم عشرات المحاولات السرية والعلنية.