» فوائد مدهشة للمياه المعدنية

13 أبريل 2018 - 08:22 ص

تحتوي المياه المعدنية على المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وهذه المعادن ضرورية للجسم، ولكن المياه المعدنية الفوارة تحتوي على غازات طبيعية أو يتم تصفيتها بالكربنة الاصطناعية عن طريق ضخ ثاني أكسيد الكربون فيها.

ويقول العديد من خبراء الصحة إن الماء الفوار "الغازي" يمكن أن يكون مرطبًا كالمياه العادية تماما، ولكن تأكد من الابتعاد عن الأنواع التي تحتوي على نكهات اصطناعية وألوان ومواد مضافة إليها.

ونشر الموقع الطبي "بولد سكاي" تقريرا أشار فيه إلى فوائد صحية للمياه المعدنية الفوارة، وتتمثل هذه الفوائد في التالي:

غنية بالمعادن

اختيارك للمياه المعدنية الفوارة يساعد بإضافة مجموعة متنوعة من المعادن إلى النظام الغذائي الخاص، ويجب أن تأتي المياه المعدنية الفوارة من مصدر طبيعي ويجب أن تحتوي بشكل طبيعي على معادن.

ويمكن أن يختلف نوع وكمية المعادن الموجودة فيه، وبحسب خبراء الصحة فإن المعادن الموجودة في المياه المعدنية تمتص بسهولة أكبر من تلك الموجودة في الأطعمة.

وتشمل المعادن الحيوية الموجودة في المياه المعدنية المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم.

السيطرة على سكر الدم

تحتوي المياه المعدنية أيضًا على بيكربونات موجودة فعليًا في جسم الإنسان، وتساعد في الحفاظ على درجة حموضة صحية للدم، حتى لا تصبح حمضية جدًا.

ووجدت الدراسات الطبية أن استهلاك المياه المعدنية الغنية بالبيكربونات يحسن سكر الدم.

بديل صحي للصودا

توقف عن تناول صودا الرجيم وابدأ في شرب المياه المعدنية، حيث يعتبر شرب مياه معدنية فوارة أفضل من الصودا السكرية أو قليلة السعرات الحرارية، لأن الصودا إما محملة بالسكريات التي تعزز الأنسولين، أو مملوءة بسكريات شديدة الخطورة مثل الأسبارتام.

وقد ثبت أن المشروبات السكرية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وغير ذلك من الحالات الصحية الخطيرة المزمنة.

منع الإمساك وعسر الهضم

أظهرت دراسة علمية أجريت في بريطانية أن الأشخاص الذين يعانون من مرض عصبي مركزي مثل مرض باركنسون أو إصابات في الدماغ مثل السكتة الدماغية هم أكثر عرضة للإصابة بالإمساك.

وأظهرت هذه الدراسة أن المياه المعدنية الفوارة قد تكون مفيدة في منع الإمساك، وهي مفيدة في تخفيف أعراض عسر الهضم أيضا.

تهدئة دوار الحركة

يُعرف دوار الحركة بأنه نوع من الشعور الذي تشعر به عندما تختلف الحركة التي تشعر بها في أذنك الداخلية عن الحركة التي تصورها، وهي حالة شائعة تحدث في الغالب لدى بعض الأشخاص الذين يسافرون بالسيارة أو الطائرة أو القطار.

وتساعد المشروبات الغازية مثل المياه المعدنية في تهدئة هذا القلق، وسوف تجعلك تشعر بتحسن بسرعة.

أكثر أماناً من مياه الصنبور

تعتبر سمية ماء الصنبور مشكلة حقيقية في كثير من الدول، وخاصة مع وجود بعض السموم الخطرة في إمدادات المياه.

وكشفت دراسة أن 316 مادة كيميائية توجد في مياه الصنبور في الولايات المتحدة، والهند ليست بعيدة عن ذلك، ومياه الصنبور ملوثة بالميكروفايب البلاستيكية، وفقا لبحث جديد، لذا فإن هذا يجعل المياه المعدنية خيارًا مثاليًا لمياه الشرب الصحية والأكثر أمانًا.

يزيد من التنبيه البدني

تحتوي المياه المعدنية الفوارة على خليط من المعادن المختلفة، وهذه المعادن مطلوبة للنمو السليم وعمل العضلات البشرية، وهذا يجعل العضلات أكثر سهولة للانقباض والانبساط، كما تساعد المياه المعدنية في زيادة اليقظة البدنية وصحة الشخص بشكل عام.

يقلل من أمراض القلب

أشار التقرير إلى أن المياه المعدنية لديها القدرة على استقلاب الدهون من الجسم البشري، وهذا يساعد في خفض الكولسترول السيئ (LDL )، والذي يتشكل في الشعيرات الدموية مما يزيد من ضغط الدم، ونتيجة لذلك يزيد من خطر الإصابة بأزمات قلبية.

وتعيق المياه المعدنية الفوارة نمو وتراكم الكولسترول السيئ في الشعيرات الدموية، وهذا الأمر يقلل من خطر أمراض القلب.

يقلل من الحموضة

يحتوي الماء المعدني على كبريتات وهي المحفزة للبنكرياس لإنتاج الإنزيمات الهاضمة مثل الليباز والأميليز، والتي تمنع مشاكل أخرى مثل الإمساك والانتفاخ، كما أنه يقلل من تخثر السموم في الأمعاء. لذلك في المرة القادمة التي تعاني من الحموضة اشرب المياه المعدنية الفوارة.

جيد للبشرة

يحتوي الماء المعدني على جسيمات السيليكا الصديقة للبشرة، ومن المعروف أن هذه المادة توفر بشرة جميلة وتؤدي إلى إنتاج الكولاجين في الجلد، وزيادة في تكوين الكولاجين يؤدي إلى تقليل التجاعيد والبقع الداكنة وأيضا يقلل من البهتان أيضا، فيجعل الجلد أكثر نضارة واقل تبقعا.