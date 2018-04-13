تجهيزات فلسطينية لمسيرات جديدة في جمعة "الأرض"

13 أبريل 2018 - 10:09 ص

يواصل الشعب الفلسطيني التجهيز لمسيرات جديدة اليوم، الجمعة، في قطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة المقرر انطلاقها بعد صلاة الجمعة؛ على الرغم من سقوط أكثر من 32 شهيدًا، وآلاف الجرحى خلال الأسبوعين الماضيين منذ انطلاق مسيرات الأرض.

وأطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي القنابل المضيئة نحو الخيام المنصوبة على الحدود الشرقية لقطاع غزة عقب اقتراب بعض الشبان من السياج الحدودي جنوب القطاع.

وقال أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي، إن اليوم الجمعة سيكون "جمعة الأعلام" برفع العلم الفلسطيني بكثافة في سماء الوطن من خلال الطائرات الورقية والبالونات وبكل الوسائل وبشتى الطرق المتاحة والممكنة.

وأضاف "الشيوخي"، في بيان، أن "جمعة الأعلام" تأتي للتأكيد على حق شعبنا الفلسطيني في العودة وفق القرار الأممي رقم 194 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، لافتًا إلى أن اللجنتين التنسيقية الدولية والوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة يعملان ليل نهار من أجل إنجاح فعاليات مسيرة العودة الكبرى والجميع يبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على سلمية أنشطتها وفعالياتها الجماهيرية والشعبية.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني هو شعب الإبداعات النضالية وسيشارك الجميع في إنجاح فعاليات اليوم الجمعة لمسيرة العودة الكبرى من خلال ما يقدمه المشاركون من إبداعات شعبية سلمية وتميز في الأداء سواء في وسائل وطرق رفع العلم الفلسطيني أو من خلال الفعاليات الجماهيرية والشعبية الأخرى خلال يوم الجمعة وخصوصا ما له علاقة من فعاليات وأنشطة شعبية سيتم تنظيمها بعد صلاة الجمعة في ميدان العودة بقطاع غزة على طول خط سير السياج الفاصل أو في باقي المناطق الفلسطينية وفي دول الشتات.

وقال "الشيوخي"، إن الاستعدادات والتحضيرات تجري على قدم وساق في قطاع غزة وتوقع أن يرتفع العلم الفلسطيني بكثافة وبالآلاف في جميع أنحاء العالم وخصوصا في قطاع غزة بشكل إبداعي وغير مسبوق.