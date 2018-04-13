» نصيحة "الجندي" للأزواج بشأن العلاقة الزوجية

13 أبريل 2018 - 10:12 ص

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأصل فى جميع العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة "حرام"، إلا الزوجات.

واستشهد "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، بقول الله تعالى:"الذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين".

وتابع: "ربنا حذر من العلاقات الجنسية يعنى كل نساء الدنيا حرام عليك إلا زوجتك، والمعاشرة الجنسية التى تقوم بها تأخذ عليها ثواب من الله".



