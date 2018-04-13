سيارة تقتحم مكتبة وتصيب سيدة وأطفالها بالدقهلية

13 أبريل 2018 - 10:22 ص

اقتحمت سيارة مجهولة مكتبة بالدقهلية وأصيبت ربة منزل واثنان من أبنائها بجروح وكسور حال وقوفهم داخلها.

وردت معلومات للواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد هيثم حجى مأمور مركز شرطة بلقاس، من شرطة النجدة بوقوع حادث أمام محكمة بلقاس الابتدائية.

وكشفت المعاينة، عن أنه أثناء شراء ربة منزل بعض المستلزمات من مكتبة النجاح أمام محكمة بلقاس ، اقتحمت سيارة مسرعة المكتبة وصدمتهم نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة ، ونزل السائق وهرب من السيارة وتركها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



