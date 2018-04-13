أول تعليق من "جلال" بعد توليه تدريب الزمالك

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الزمالك

ايهاب جلال

خالد جلال

المدير الفنى

وجه خالد جلال المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، الشكر لأعضاء مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور، على الثقة الغالية بعد أن تم تعيينه مديرًا فنيًا لإدارة الفريق الأول واستكمال مباريات الدوري وبطولة كأس مصر. 

وحرص "جلال"، على توجيه اعتذار لمسئولي نادي "إف سي مصر"، على استكمال مهمته التدريبية، وأنه يوجه لهم الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق والتي شهدت تحقيق نتائج جيدة، جعلت الفريق قاب قوسين من المنافسة على بطاقة التأهل للدوري الممتاز. 

وأشار "جلال"، إلى أنه وافق على الفور بعد تلقيه اتصالًا لتولي المسئولية الفنية، لأن الزمالك بيتي الأول ولا أستطيع إلا أن ألبي النداء في أى لحظة.

وأوضح مدرب الزمالك، أنه ليس غريبًا على النادي، حيث سبق لي العمل في منصب المدرب العام ومدير الكرة، وحصد بطولة السوبر، وأنه سعيد بالعودة مرة أخرى للعمل داخل الزمالك.

واختتم المدير الفني للفريق، بأنه سوف يعمل على لم شمل لاعبي الفريق سريعًا من أجل العودة لتحقيق الانتصارات وتجاوز تلك الكبوة سريعًا لأن جميع المباريات المقبلة للفريق بالدوري أو بطولة كأس مصر، بمثابة مباريات كئوس.


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