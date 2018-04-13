شرط قاسٍ من ليفربول لرحيل "صلاح" إلى "الريال"

13 أبريل 2018 - 10:41 ص

أبدى نادي ليفربول الإنجليزي، استعداده لرحيل اللاعب محمد صلاح، نجم الفريق، ومتصدر هدافي الدوري الإنجليزي؛ بشرط قاسٍ لكن يمكن تحقيقه، وهو حصول "الريدز" على بطولة دوري أبطال أوروبا.

صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية أكدت، في تقرير نشر لها، أن "صلاح" قد يرحل عن ليفربول؛ بشرط أن يتوج الفريق الإنجليزي باللقب الأوروبي السادس في تاريخه.

ومن المقرر أن تقام قرعة دوري أبطال أوروبا غدًا، الجمعة، بعد تأهل 4 أندية، وهي ليفربول الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، وروما الإيطالي.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية وإسبانية كشفت في وقت سابق، عن وجود رغبة من جانب ريال مدريد الإسباني لتدعيم صفوفه من خلال التعاقد مع "صلاح" لكي يكون بديلاً للويلزي جاريث بيل، أو الفرنسي كريم بنزيمة.



