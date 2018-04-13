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محاكمة "بديع" و738 متهمًا بفض اعتصام رابعة.. غدًا

قضايا وحوادث

محمد بديع
محمد بديع

شيماء السيد

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تجمهر المسلح

تنظر غدًا، السبت، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازى، وأسامة ياسين، وعاصم عبد الماجد، وباسم عودة، و 732 آخرين فى اتهامهم بـ"فض اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى ومحمد شوكان واخرين للمحاكمة الجنائية وأسندت إليهم عدة اتهامات أهمها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.



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