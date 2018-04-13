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وكالات

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البلطيق

أعلن المركز الإعلامي لأسطول بحر البلطيق الروسي، تحطم مروحية عسكرية روسية من طراز كا ـ 29، اليوم الجمعة في بحر البلطيق، ما أسفر عن مصرع طاقمها المؤلف من طيارين اثنين.

وبحسب بيان صادر عن المركز، أن المروحية الروسية سقطت في بحر البلطيق أثناء جولة تدريبية ليلية، ما أدى إلى مصرع طيارين اثنين حسب الأناضول.

وذكر البيان أنهم لم يتوصلوا حتى الآن إلى أسباب وقوع الحادث، مبينا في الوقت نفسه أن الجولة أجريت وسط أجواء عادية.

تجدر الإشارة أن مروحية "كا ـ 29" صممت لتستخدم من أجل النقل العسكري، لسهولة هبوطها على متن السفن الحربية.

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