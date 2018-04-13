» القنوات الناقلة لقرعة نصف نهائي أبطال أوروبا

13 أبريل 2018 - 11:30 ص

يجري مسئولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرعة دور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2017- 2018، ظهر اليوم الجمعة بمقر الاتحاد بمدينة نيون السويسري.

وتقام القرعة بين أربع فرق استطاعت التأهل لهذا الدور، وهي ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب في العامين الأخيرين، وليفربول الإنجليزي الذي يضم النجم المصري "محمد صلاح" بطل المسابقة 5 مرات، آخرها عام 2005، وبايرن ميونخ الألماني، وروما الإيطالي الذي تأهل لهذه المرحلة لأول مرة منذ عام 1984.

وسيتم بث قرعة نصف نهائي الشامبيونزليج عبر قنوات بي إن سبورت باعتبارها المالك لهذه البطولة، كما سيتم بث القرعة عبر موقع الاتحاد الأوروبي.

ويتم سحب الكرات المتواجد بداخلها أسماء الفرق، والفريق الذي يظهر اسمه في الكرة الأولى تكون مباراة الذهاب على أرضه، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الفريق الذي يظهر في الكرة التالية، وهكذا، كما لا توجد قواعد مقيدة للقرعة ويمكن أن يتواجه أي فريقين من الأربعة بالآخر.



