"حماد": حرب أمريكية قريبة في الشرق الأوسط

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أمريكا

الشرق الأوسط

جورج بوش

قال عبد العظيم حماد، الكاتب الصحفى، إن هناك مجموعة من الرجال التابعين للرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الابن يسيطرون على صناعة القرار السياسي داخل البيت الأبيض، ويطلق عليهم فى عهد الرئيس الحالى دونالد ترامب، مجموعة اليمين الشعبوي، وهؤلاء هم ستيف بانون، كبير المخططين الإستراتيجيين فى البيت الأبيض، وجاريد كوشنر، مسئول الشرق الأوسط بالبيت الأبيض، وزوج ابنة ترامب، وجون بولتون، رئيس مجلس الأمن القومى، ومايك بومبيو، المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكية، مشيرًا إلى أن هؤلاء أصبحوا صناع الاستراتيجية والقرار فى الولايات المتحدة؛ خاصة بعد تردد أنباء عن دخولها فى حرب بالشرق الأوسط الفترة القادمة ضد إيران من ناحية وضد تنظيمات إرهابية  متطرفة كداعش وخلفائها.

وأضاف "حماد"، خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "هل جاء وقت حرب بانون وكوشنر فى الشرق الأوسط؟"، أن ستيف بانون كبير المخططين الاستراتيجيين فى البيت الأبيض وزعيم اليمين الشعبوى الأمريكى تبنى فكرة نشاط تبشيرى بأوروبا، مؤكدًا دخول أمريكا حربًا كبرى تم التنبؤ بها منذ صدور كتاب لمؤرخ أمريكى يدعى شتراوس فى عام 1997، كما أن جاريد كوشنر مسئول الشرق الأوسط فى البيت الأبيض تبنى الرؤية البانونية، مؤكدًا أن الشرق الأوسط والخليج هما المنطقتان أو الموضوعان الوحيدان اللذان لم يحدث حولهما أى خلاف بينه وبين بانون.

وتابع الكاتب الصحفى، قائلاً: "لا تكتمل دروس الخبرة الأمريكية السلبية فى حروب ما بعد الحرب العالمية الثانية إلا بالانتباه إلى أن أكبر وأطول حرب كسبتها الولايات المتحدة هى تلك التى لم تطلق فيها رصاصة واحدة، وهى الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتى.. القوة العظمى الثانية فى العالم، وضد الأيديولوجية الشيوعية، الأكثر جاذبية فى وقتها لكتل هائلة من البشر على امتداد القارات الست، وفى هذا السياق نفسه يمكن القول إن الولايات المتحدة كسبت معركة حصر التوسع الشيوعى من الصين فى جنوب شرق آسيا بعد انسحابها العسكرى من فيتنام، واستخدام الوسائل السلمية، وفى مقدمتها الانفتاح على الصين نفسها، والتعاون فى ميادين التنمية الاقتصادية والتجارة".

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