الكشف عن سبب تأجيل ترامب لضرب "سوريا"

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تداولت معلومات عن سبب تأجيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرب سوريا، حيث إن ترامب أرجأ ضربها، حيث  طالب من الروس سحب القوات الإيرانية والفصائل الموالية لها من سوريا، ولكن احتمالها يبقى قائمًا بانتظار الرد الإيراني على مطلب الانسحاب من سوريا.

في الوقت الذي نشر فيه الإعلامي السوري فيصل القاسم تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا، "معلومات من مصادر خاصة مؤكدة في سوريا، النظام منح إيران وحزب الله وميليشيات عراقية كثيرة مساحات شاسعة من سوريا لمواجهة إسرائيل مقابل أن تقوم إيران وميليشياتها بحماية النظام على الأرض".

وتابع: "لكن أمريكا وإسرائيل الآن دخلت في معركة على الأرض السورية ضد إيران وميليشياتها، والروس حائرون".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترأمب قد نشر تدوينة أكد فيها، "إنه لم يقل أبدا متى سيقع الهجوم على سوريا ".

وأضاف ترامب في التغريدة التي قد تعد تراجعا منه عن ضرب سوريا، بعد أن توعدها، "قد تكون قريبة جدا أو لا تحصل أبدا ".

واستطرد "ترامب"، "على أية حال، قامت الولايات المتحدة ، تحت إدارتي ، بعمل عظيم في تخليص المنطقة من داعش. أين شكرا أمريكا؟".

وكانت قد ارتكبت قوات النظام السوري مجزرة في دوما بريف دمشق السبت، أدت لمقتل 150 مدنيا، وشن النظام هجوما كيميائيا على المدينة الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة  بالغوطة  الشرقية . 



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