خبير إعلامي: العرب لم يعد لهم مكان ولا قرار

13 أبريل 2018 - 02:08 م

انتقد الدكتور محمود خليل، رئيس قسم الصحافة بكلية إعلام جامعة القاهرة، موقف الدول العربية غير الفعال تجاه القرار الأمريكى بتوجيه ضربة عسكرية للأراضى السورية، مشيرًا إلى أن روسيا اعترضت على التحركات العسكرية الأمريكية وطالبت بأن توجه الضربات إلى الإرهابيين وليس للسوريين عكس الموقف العربى المثير للانتباه.

وأضاف "خليل"، خلال مقاله الذى نشر بالوطن تحت عنوان "العرب ينسحبون"، أن العرب لم يعد لهم مكان ولا قرار فوق أرض العرب وأمريكا فازت بالمال وروسيا حصدت النفوذ، ولكن الحكم أهم من وجهة نظر بشار الأسد من أى شىء، وبالنسبة للعرب لا تسمع لهم صوتاً المواجهة الآن فى سوريا أصبحت بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والضحية فى الحالتين هو الشعب السورى .

وتابع أستاذ الإعلام، قائلاً: "يقرر الطرفان الروسى والأمريكى مصير سوريا، بعيداً عن بشار وكذلك عن الشعب السورى، وأغلب الظن أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت ان تتدخل سوريا لكن ذلك لا يعنى أنها سوف تفرض إرادتها كاملة عليها ، لأن الطرف الروسى لن يقف مكتوف اليدين".