مذيع الشرق يكشف موقفا صادما لـ "زوبع"

13 أبريل 2018 - 02:09 م

قال عبد الله الماحي المذيع بقناة الشرق التي تبث من تركيا وتشهد أزمة حادة بسبب استبعاد عدد من العاملين بها إن مذبحة الشرق التي قام بها المدير الشرق الجديد، شوهت صورةَ كل الإعلاميين ، وتسببت في الكثير من الآثار السلبية .

وأضاف علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إذا كنت مخطئًا ، فلمصلحة من ، ومن المستفيد من هذه المذبحة ، ولماذا تضيع حقوقه العاملين بهذا الشكل ويلقون في الشوارع؟

وتساءل مذيع الشرق الموقوف ما الخطأ الفادح الذي فعلوه ليحدث هذا؟ هل طالبوا بحقوقهم ورفضوا الظلم الواقع على زملائهم؟ هل هذه هي الجريمة التي يطرد علي إثرها إعلاميون أكفْاء ويزج بهم في الشوارع ، أين يذهبون؟

وأوضح أن المدير الذي نفذ مذبحة الشرق بحق العاملين وفَصَلَهم تعسفيًا، في وضعٍ لا يحسد عليه، فهو يعلم يقيًنا أن غالبية الإعلاميين أبرياء مما نُسب إليهم من تهمٍ ملفقةٍ شبيهةٍ ، فلا يُعقل أن يقتحم العاملون مكانهم وهم يعملون فيه.

ما يتعرض له العاملون بقناة الشرق أثار صدمة وردود أفعال واسعة حيث علق حساب فجر الحرية قائلا : لماذا لم يذهب الإعلاميين المظلومين الي رابطة الاعلاميين هل سمعت للدكتور حمزة زوبع اليوم في البث المباشر ورأيك إيه بس احب أقولك إننا من كتر الغموض اللي إنتوا فيه إحنا قربنا نكره كل الأطراف.

من جانبه علق الماحي الدكتور حمزة أرسلت له رسالة بتاريخ 18 مارس طالبته فيها بمساعدتي في أخذ حقٍ أقرته لجنة تظلمات. ولم يرد حتى على الرسالة ، في كل الأحوال أُرحب بكل الجهود التي تعيد الإعتبار للجميع وتعيد الحقوق لاصحابها.