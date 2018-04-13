» "أبو شقة": 4 معايير للحد من ظاهرة المُنادين

13 أبريل 2018 - 02:46 م

استنكر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موقف الأحياء المتخاذل تجاه أوضاع السُياس فى الشوارع الذين يفرضون الإتاوات على المواطنين أصحاب السيارات فى الجراجات والشوارع والميادين العمومية , مشيرا الى ان هذه الظاهرة لا توجد فى أى بلد من بلدان العالم لكنها موجودة فقط فى القاهرة وعواصم المحافظات المختلفة، وأمام المحلات العامة والأندية والسبب فى انتشار هذه الظاهرة هو غياب الأحياء وانتشار السلبية واللامبالاة للمسئولين .

وأضاف أبو شقة خلال مقاله الذى نشر بالوفد تحت عنوان " البلطجة فى الشوارع " , بإن عمل هؤلاء المُنادين يحتاج الى تنظيم ومراقبة ومن المهم أن يتم تفعيل القانون وتطبيقه ، ومن المهم أيضاً ألا يتكاسل المسئولون عن أداء دورهم فى أهمية منع انتشار البلطجة التى باتت خطراً يهدد أمن المواطن .

ومضى الخبير الدستورى قائلا :" يجب تقنين عمل هؤلاء كلا حسب الحى التابعين له و إذا كانت هناك فعلاً أماكن انتظار بالشوارع التى تقف فيها هذه الفئة فلماذا لا يتولى الحي إصدار تراخيص لهم، ومنحهم تذاكر، وتستفيد الأحياء من ذلك، وأعتقد أنه آن الأوان لأن يتخلى المسئولون عن سلبيتهم ويقوموا بالدور المنوط بهم، لمنع أولاً ظاهرة البلطجة، وثانياً وضع هؤلاء المنادين تحت طائلة القانون، وثالثاً جلب المنفعة المادية للأحياء، ورابعاً وهو المهم تحقيق الأمن والاستقرار للشارع".