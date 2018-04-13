شاهد.. رسالة نارية من الغندور لـ"مرتضى منصور"

13 أبريل 2018 - 02:51 م

هاجم الكابتن خالد الغندور، المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك؛ بسبب انتقاد الأخير لمجلس إدارة النادي.

وأكد "الغندور"، من خلال برنامج "الغندور والجمهور" المذاع على فضائية "إل تي سي"، أن مرتضى منصور تقدم بشكوى ضده لرئيس القناة يؤكد فيها بأنه يتلقى أموالًا من ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق حتى ينتقد الإدارة في برنامجه.

وطالب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بضرورة تقديم استقالته نظرا للمستوى المتدني الذي وصل له النادي، قائلا: "أنت وصلت لمرحلة أن لما بني آدم بيختلف معاك عاوز تشوهه في شرفه، وأنت عارف مين هو خالد الغندور أنضف من أي حد".

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