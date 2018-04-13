«بكري»: رحم الله خليفة حفتر

13 أبريل 2018 - 06:28 م

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وفاة الجنرال الليبي خليفة حفتر، مشيرًا إلى أن رحيله خسارة فادحة لليبيا، في وقت أن كان الليبيين في أشد الحاجة له.

وأصيب الجنرال الليبي ـ 74 عامًا ـ في الفترة الأخيرة، بسكتة دماغية، نُقل على إثرها من الأردن إلى أحد المستشفيات بباريس، ولكن لم يتسن لـ"المصريون" التأكد من وفاته.

وقال "بكري"، في سلسلة من التغريدات له على "تويتر"، إن "رحيل المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية خسارة فادحة، لقد كان الرجل قاسما مشتركا بين أبناء ليبيا الشرفاء، استطاع إعادة بناء جيش ليبيا بعد الانهيار بفعل مؤامرة الناتو، كان يأمل في تحرير كافة الأراضي الليبية من الإرهاب، لكنه رحل في وقت الليبيون في أشد الحاجة إليه".

وأضاف: "كان رجلا وطنيا وعروبيا مخلصا، وكان يؤمن بدور مصر المحوري ويرى لأن خلاص ليبيا من لأزماتها الدامية رهن بمواقف مصر التي لم تخذل ليبيا، رحم الله المناضل والمقاتل الذي كان يتمني أن يرى ليبيا وقد تحررت من دنس الإرهابيين وعادت لوحدتها مرة أخرى".