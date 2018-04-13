بث مباشر.. مباراة الأهلي والداخلية
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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الأهلي والداخلية في بطولة كأس مصر
شاهد المباراة ..
فجر
04:08
شروق
05:34
ظهر
12:00
عصر
15:36
مغرب
18:27
عشاء
19:57