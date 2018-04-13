بث مباشر.. مباراة الأهلي والداخلية

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يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الأهلي والداخلية في بطولة كأس مصر

شاهد المباراة ..


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