  • الجمعة 13 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:05 م
بحث متقدم
الاهلى والداخلية

بث مباشر.. مباراة الأهلي والداخلية

يوسف ندا

«يوسف ندا» يزوّر وثيقة لتوريط «نظام عبد الناصر»

سقوط أول شهيد فلسطيني في «جمعة رفع العلم»

سقوط أول شهيد فلسطيني في «جمعة رفع العلم»

عبود الزمر

«الزمر» يوجه نداء للمحكمة الإدارية العليا

خليفة حفتر

«بكري»: رحم الله خليفة حفتر

سوريا

تحقيق دولى: سوريا استخدمت الكيماوى 34 مرة

.

أسرار عملية «ديموكليس» الاستخباراتية ضد مصر

بشار الأسد

أسرار العلاقة الودية بين «بشار» وأمريكا

عبد الناصر مع قيادات الإخوان

عضو «تأسيسية الإخوان»: «عبد الناصر» عبقري.. ولم نقدره حق قدره

أحمد الطيب

«الأزهر» يندد باستمرار جرائم الاحتلال وسط تخاذل دولي

أمريكا: «ترامب» لم يتخذ قرارًا بشأن سوريا حتى الآن

عرب وعالم

ترامب
ترامب وبشار الأسد

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن سوريا

#

ترامب: "من الممكن أن يكون قريبًا جدًا"

#

الحكومة توضح حقيقة رفع أسعار المواد البترولية

#

«ترامب»: ضربة عسكرية ضخمة على سوريا خلال 48 ساعة

سوريا

بشار الأسد

أمريكا

الحرب

الأسلحة الكيميائية

قالت مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بشأن إجراء محتمل في سوريا حتى الآن.

وأضافت "هيلي" خلال جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في سوريا: "لم يتخذ رئيسنا قرارا بعد بشأن إجراء محتمل في سوريا. لكن إذا قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها التحرك في سوريا، فسيكون ذلك دفاعا عن مبدأ نتفق عليه جميعا".

وأشارت إلى أن تقديرات واشنطن تشير إلى أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد استخدمت أسلحة كيماوية 50 مرة على الأقل في الحرب الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات.

وتابعت قائلة "جميع الدول والشعوب سوف تتضرر إذا سمحنا للأسد بجعل استخدام الأسلحة الكيماوية أمرا طبيعيا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» أمريكا: «ترامب» لم يتخذ قرارًا بشأن سوريا حتى الآن
» بالفيديو.. المقاصة يقسو على الرجاء بثلاثية
» أكاديمي إسرائيلي: مصلحة تل أبيب ببقاء نظام بشار
» سمسار يقتل طفلاً أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته
» فينجر: رحيل «النني» عن آرسنال مرفوض
» «صلاح»: ليفربول قادر على الفوز بدورى الأبطال
» بريطانيا: روسيا تجسست على «سكريبال» وابنته خمسة أعوام
» خطيب الأزهر: لن ننسى القدس وديعة رسول الله
» سر تسريب أمناء الشرطة معلومات لتجار المخدرات
» هندوراس تقرّ نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس الشرقية
» الأمين العام للأمم المتحدة: الحرب الباردة عادت

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد