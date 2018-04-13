» «صلاح»: ليفربول قادر على الفوز بدورى الأبطال

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دوري أبطال أوروبا

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

أكد النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، أن فريقه قادر على الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد غياب 13 عامًا.

وقال صلاح، في حوار لـ«cnn» الأمريكية، إنه شعور رائع تسجيل هدف فى مباراة مانشستر سيتى ومساعدة الفريق بالتأهل لنصف نهائى دورى الأبطال، ويروى صلاح كواليس الهدف، قائلا، "كنت هادئا أمام المرمى وفعلتها جيدا، أنا سعيد بذلك".

وأضاف صلاح ردًا على سؤال المذيعة الجمهور يحبك لذلك ذهبت إلى المشجعين؟، «نعم بالطبع، فى كل مباراة يأتون، أسمعهم لأنهم يغنون أغنية خاصة لى، أحبهم، لأننى ألعب هنا فى أنفيلد، وأشعر ذلك فى كل مباراة وأشعر بالحب فى هذه المدينة وفى النادى وفى التدريب».

وتابع نجم ليفربول الإنجليزى، يمكننا الفوز بدورى الأبطال، نحن حاليًا فى الدور نصف النهائى، أقول دائمًا نحن نأخذ الأمر خطوة بخطوة وكل شىء يمكن أن يحدث، الجميع يذهبون إلى المباراة فى نصف النهائى أو ربع النهائى لأننا لدينا شعور بأنه يجب أن نفوز، ويمكننا أن نفعل ذلك، والآن فى نصف النهائى سنلعب مباراتين حتى الخطوة الأخيرة».

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