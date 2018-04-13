تحقيق دولى: سوريا استخدمت الكيماوى 34 مرة

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حقوق الإنسان

الأمم المتحدة

مجلس

أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة، المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برصد الانتهاكات الجسيمة في سوريا، أنها أبلغت، منذ يناير الماضي، عن 34 حالة موثقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، من قبل مختلف أطراف النزاع بسوريا.

وأعربت اللجنة، في بيان لها في جنيف اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء استمرار التقارير عن استخدام هذه الأسلحة في سوريا ومؤخرًا فى الغوطة الشرقية.

وأكدت، إدانتها استخدام هذه النوعية من الأسلحة من قبل أي طرف في النزاع، باعتبار ذلك محظورا تماما بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997 والتى صدقت عليها 192 دولة بما فيها سوريا.

وشددت اللجنة، على ضرورة تحديد مرتكبي مثل هذه الهجمات ومحاسبتهم، ورحبت بالتحقيق التقني، الذي ستقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك التزام ممثل سوريا في مجلس الأمن بأن فريق المنظمة سيكون له حرية وصول كاملة وغير مقيدة وحرية الحركة فى إنجاز مهمته.

كما شددت لجنة التحقيق الدولية، على الحاجة الملحة للحفاظ على الأدلة، مطالبة جميع السلطات ذات الصلة بأن تضمن عدم قيام أى طرف بالتلاعب بالمواقع أو الأشياء أو الشهود أو الضحايا، قبل أن يتمكن المراقبون والمحققون المستقلون من الوصول إلى المنطقة.


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