مرتضى لـ"حازم" و"إبراهيم": "اتعلموا من هتلر"

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الزمالك

مرتضى

محمد ابراهيم

حازم

شن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا لاذعًا على الثنائي محمد إبراهيم وحازم إمام ، لاعبا الفريق الأبيض، اليوم، الجمعة، وذلك في حديثه للأعضاء عبر الإذاعة الداخلية للقلعة البيضاء.

وقال «مرتضى»: «حازم إمام ومحمد إبراهيم يبحثان عن مصالحهما وأطالبهما بالسير على روح هتلر لاعب اليد والتعلم منه ورجولته فى مباراة اليد أمس بدلا من الهجوم على النادي».

وأوضح «منصور» في تصريحاته للأعضاء: «خالد جلال مدرب مؤقت للزمالك والمدرب القادم أجنبيًا عالميًا.. وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة».

يذكر أن الثنائي إبراهيم وحازم، دخل في مشادة قوية مع مدير الكرة بالفريق الأبيض أيمن حافظ، وتم تغريمهما 200 ألف جنيه.


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