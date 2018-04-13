» أكاديمي إسرائيلي: مصلحة تل أبيب ببقاء نظام بشار

13 أبريل 2018 - 07:21 م

أكد إيدي كوهين، أكاديمي إسرائيلي وباحث في مركز "بيجين سادات"، أن مصلحة تل أبيب ببقاء نظام بشار الأسد، مشيرًا إلى صناع القرار في دولة الاحتلال يتفقون على ذلك.

وقال "كوهين"، في تغريدة له على موقع "تويتر"، إن حكومة إسرائيل قصفت أكتر من 120 مرة سوريا منذ 2007، لكن ولا مرة استهدفت بشار وجنوده".

وأضاف أن "مصلحة إسرائيل ببقاء الأسد وهذا رأي جميع السياسيين وصناع القرار في أورشليم"، متابعًا: "متى تجد إسرائيل رئيس أفضل من الأسد لسوريا حينها ربما ستعمل على إسقاطه".

حكومة اسراءيل قصفت اكتر من 120 مرة سوريا منذ 2007. لكن ولا مرة استهدفت بشار وجنوده..مصلحة اسراءيل ببقاء الأسد وهذا رأي جميع السياسين وصناع القرار في اورشليم ، متى تجد إسرائيل رئيس أفضل من الأسد لسوريا حينها ربما ستعمل على اسقاطه .!! — ايدي كوهين ??? ??? (@EdyCohen) 13 أبريل، 2018