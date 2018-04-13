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السعودية تعترض صاروخًا حوثيًا

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اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء الجمعة، صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه جازان جنوبي السعودية.

وكانت قوات الدفاع الجوي قد تمكنت، أمس الخميس، من اعتراض وتدمير صاروخ آخر أُطلق باتجاه جازان، فيما اعترضت قبل يومين ثلاثة صواريخ أُطلقت باتجاه جازان والرياض ونجران.

وتأتي التطورات الأخيرة، في ظل دخول الحرب في اليمن مرحلة جديدة من التصعيد العسكري مع إطلاق الحوثيين الصواريخ البالستية بكثافة صوب السعودية بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب.

وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة، من توجيه الصواريخ نحو الأراضي السعودية، وقد أعلن الدفاع الجوي السعودي مرارًا اعتراضه لصواريخ باليستية وتدميرها في سماء الرياض وعدة مناطق أخرى بالمملكة.

كما أكد الحوثيون، في الأيام السابقة استهدافهم مقر وزارة الدفاع السعودية في الرياض وأهدافًا أخرى في العاصمة الرياض بصواريخ باليستية من طراز بركان "2 إتش".


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