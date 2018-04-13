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محمد صلاح يعلق على مقارنته بـ«ميسي» و«رونالدو»

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علق محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مقارنته بالثنائي «ميسي» و«رونالدو»، خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه الفرعون المصري مع الريدز خلال الموسم الجاري، بمختلف المسابقات.

وقال صلاح، إن مقارنته بكريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، وليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، أمر متروك للجماهير.

وتابع:«أترك ذلك للناس ويمكنهم أن يقولوا ما يرونه أو يريدونه ولكن أنا في كل مباراة أفكر في مساعدة الفريق والحصول على النقاط وتسجيل الأهداف وتقديم أفضل ما يمكنني فعله في المباراة ..هذا هو أهم شىء بالنسبة لي».

وأضاف «صلاح» خلال حوار لفضائية «cnn » عربية، ردًا على سؤال المحاور «الناس تقارنك بميسى ورونالدو.. كيف تقيم نفسك؟ هل أنت ثالث أفضل لاعب في العالم»: «أتعامل مع كل مباراة بشغف أريد أن أسجل أهدافًا وأريد أن أصنع الفرق في كل مباراة وهذا هو ما يدور في عقلي».


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