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غدا طعن "مني الشافعي" بالاستيلاء على 48 مليون جنيه

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محاكمة
محاكمة

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تنظر غدًا السبت محكمة النقض، الطعن المقدم من سيدة الأعمال منى الشافعى وآخرين، فى قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من شركة النصر للاستيراد والتصدير .
كانت محكمة الجنايات، قضت بمعاقبة منى الشافعى بالسجن 10 سنوات، وتغريمها 48 مليون جنيه، ورد مبلغ مساوٍ، وأيضًا معاقبة باقى المتهمين بعقوبات تتراوح من 5 إلى 7 سنوات.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، ألقت القبض على "الشافعى"، وعلى منصور، رئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير، وثلاثة آخرين؛ لاتهامهم بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلى.

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