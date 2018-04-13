اليونان: لن نشارك بأى عمل عسكرى في سوريا

13 أبريل 2018 - 08:54 م

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تشارك بأي عملية عسكرية قد تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد النظام السوري، جاء ذلك في اتصال هاتفي بين "تسيبراس" والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب وكالة الأنباء اليونانية الرسمية.

وأشارت الوكالة أن "تسيبراس" أبلغ ماكرون بموقف أثينا من المشاركة في أي تحرك عسكري غربي، للرد على استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية ضد مدنيين.

وفي 7 إبريل الجاري، قتل 78 مدنيًا على الأقل، وأصيب مئات، في هجوم كيميائي استهدف مدينة دوما، في غوطة دمشق الشرقية، التي كانت آخر معقل للمعارضة المسلحة في محيط العاصمة السورية، ما دفع عواصم غربية، على رأسها واشنطن، التوعد برد عسكري، متهمة نظام الأسد بتنفيذه.