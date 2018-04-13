هولندا: لن نشارك حاليًا بأي عمل عسكري ضد سوريا

13 أبريل 2018 - 09:01 م

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تشارك في أي عمل عسكري محتمل ضد سوريا في هذا الوقت.

وأضاف "روتا" في تصريح صحفي عقب اجتماع في مجلس الوزراء بشأن التدخل العسكري المحتمل في سوريا: "يجب أن تكون هناك شروط مسبقة لكل من الدعم العسكري والدعم السياسي".

وأكّد ضرورة أن تكون هولندا متأكّدة من بعض الأمور خطوة بخطوة.

وأوضح: "سوريا بلد غير مستقر، وإذا اتخذت بعض الدول القرار بالتدخل عسكريًا في سوريا، يجب القيام بهذا العمل بشكل دقيق".

وأشار إلى أن غاز الكلور قد جرى استخدامه في سوريا في الماضي، وأن منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة قدمت معلومات في هذا الاتجاه، فيما تواصل روسيا طرح أسئلة عن الجهة التي استخدمت هذه الأسلحة.

ويأتي حديث "روتا" وسط تسارع وتيرة التطورات بشأن عمل عسكري غربي محتمل، ضد النظام السوري، رداً على مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة المئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام على دوما، آخر منطقة كانت تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق.