  • الجمعة 13 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:42 م
بحث متقدم
الرئيس عبدالفتاح السيسي

للمرة الرابعة.. هل يمدد «السيسى» حالة الطوارئ؟

جنينة

سيناريوهات تنتظر «جنينة» بعد إحالته للمحاكمة العسكرية

سد النهضة

بعد اتهام مصر بإفشالها.. ما مصير مفاوضات سد النهضة؟

حسن البنا بين الإخوان

صندوق الأسرار.. شهادات كتمها الإخوان.. وكشفتها الأزمات

يوسف ندا

«يوسف ندا» يزوّر وثيقة لتوريط «نظام عبد الناصر»

سقوط أول شهيد فلسطيني في «جمعة رفع العلم»

سقوط أول شهيد فلسطيني في «جمعة رفع العلم»

خليفة حفتر

«بكري»: رحم الله خليفة حفتر

.

أسرار عملية «ديموكليس» الاستخباراتية ضد مصر

عبود الزمر

«الزمر» يوجه نداء للمحكمة الإدارية العليا

بشار الأسد

أسرار العلاقة الودية بين «بشار» وأمريكا

الأهلي يتخطى كمين الداخلية.. ويتأهل لدور الـ8 بالكأس

الرياضة

الاهلى والداخلية
الاهلى والداخلية

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الأهلي يحاول القضاء على الداخلية في كمين "السلام"

#

الأسيوطي يتخطى الاتحاد السكندري.. ويتأهل لدور الـ8 بالكأس

#

الإسماعيلى يتخطى إف سي مصر ويتأهل لدور الـ8

#

الأهلي يعبر كمين الداخلية ويواصل طريقه نحو القمة

الداخلية

المصريون

الاهلى

كأس مصر

تخطى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الداخلية، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، بملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

أحرز هدف التقدم للأهلي لاعب الوسط عمرو السولية، من تسديدة قوية بشباك الداخلية بالدقيقة 71 من عمر اللقاء، وعزز التقدم إسلام محارب بالدقيقة 83.

فرض الأهلى سيطرته على المباراة ونشط أداؤه بشكل واضح عن طريق هجمات من ناحية اليمين من خلال أحمد فتحى ومن الناحية اليسرى عن طريق صبرى رحيل.

واعتمد الفريق الشرطي على الهجمات المُرتدة التى شكلت خطورة على مرمى الأهلي.

وحاول الأهلى استغلال سرعة بعض لاعبيه أمثال وليد سليمان وأجايى وميدو جابر لكن لاعبى الداخلية تصدوا لهذه المحاولات.

بتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر، ليواجه نظيره الأسيوطي في دور الثمانية للبطولة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» البيت الأبيض يؤكد مسئولية «الأسد» عن الهجوم الكيميائي
» «حافظ» يرفع راية التحدي في وجه ثنائي الزمالك
» الزمالك يكشف سبب إقالة «غريب» من قطاع اليد
» الأهلي يتخطى كمين الداخلية.. ويتأهل لدور الـ8 بالكأس
» تركيا.. المؤبد لـ 21 متهمًا في «انقلاب ما بعد الحداثة»
» السعودية تعترض صاروخًا حوثيًا
» تحقيق دولى: سوريا استخدمت الكيماوى 34 مرة
» سمسار يقتل طفلاً أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته
» أفضل صور لـ«صلاح» في المطارات الأوروبية
» بائعة "خبز" تقتل سائق "توك توك" لتحرشه بابنتها القاصر
» «مرتضى»: «هدخل في تشكيل الزمالك بعد كده»

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين