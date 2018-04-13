» «حافظ» يرفع راية التحدي في وجه ثنائي الزمالك

13 أبريل 2018 - 09:16 م

رفع أيمن حافظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، راية التحدي في وجه الثنائي حازم إمام ومحمد إبراهيم، لاعبا الفريق الأبيض، بعدما تبادل اللاعبان الهجوم عليه، في أحد البرامج، أمس الخميس.

وتمسك «حافظ»، برحيل الثنائي حازم إمام ومحمد إبراهيم، خلال الجلسة عقدت بين مدير الكرة والمدير الفني الجديد خالد جلال، في حضور إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، برحيل الثنائي.

وقال«حافظ» خلال جلسة تقديم المدرب المؤقت للفريق الأبيض: «يا أنا محمد إبراهيم وحازم إمام في النادي.. ومش هاينزلوا التدريبات الجماعية مرة أخرى».

يذكر أن خالد جلال، المدير الفني المؤقت للزمالك، طلب تواجد الثنائي في تدريبات، اليوم الجمعة، ولكن مدير الكرة بالفريق حال دون حدوث ذلك.