» البيت الأبيض يؤكد مسئولية «الأسد» عن الهجوم الكيميائي

13 أبريل 2018 - 09:26 م

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن واشنطن لديها دليل على أن الحكومة السورية "نفذت هجومًا بالأسلحة الكيميائية".

وأضافت الوزارة، أن أمريكا "لا تزال تتحرى عن نوع العنصر الكيماوي المستخدم في الهجوم"، حسب رويترز.

في الوقت نفسه قال البيت الأبيض إنه "واثق بأن سوريا مسئولة عن الهجوم الكيميائي".

وكانت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية، قد أشارت إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية قررت نشر أكبر أسطول بحري وجوي استعدادًا لتوجيه ضربة عسكرية كبيرة تستهدف حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وتقف المدمرة الأمريكية "يو إس إس دونالد كوك"، المحملة بقرابة 60 صاروخًا من طراز "توماهوك"، على أهبة الاستعداد في مياه البحر المتوسط، فضلاً عن 3 مدمرات أخريات، فيما أبحرت حاملة الطائرات العملاقة "يو إس إس هاري إس ترومان" يوم الأربعاء الماضي من ولاية فيرجينيا في طريقها إلى المنطقة، محملة بنحو 90 طائرة حربية، و5 سفن حربية، وصورايخ توماهوك، التي تعد من أفضل وأكثر الأسلحة فعالية ودقة في الترسانة الصاروخية الأمريكية.