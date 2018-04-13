إيطاليا تطرد مصرياً لأسباب تتعلّق بـ "أمن الدولة"

13 أبريل 2018 - 10:41 م

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، مساء الجمعة، طرد مواطن مصري من البلاد لأسباب "تتعلق بأمن الدولة".



وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إن "وزير الداخلية ماركو مينيتي، وقع أمراً بطرد مواطن مصري (لم تسمه)، يبلغ من العمر 28 عاماً، لأسباب تتعلق بأمن الدولة".



وأشارت أن "إدارة السجون (تابعة للداخلية) أفادت بأن الرجل الذي كان سجيناً في تورينو (شمال غرب) كان أظهر ميولاً متزايدة نحو التطرف والترويج للأنشطة الجهادية في صفوف زملائه الذين أشاروا إلى نزعته الأصولية التي لم تتغير وأفصح عنها رغم عزله في الآونة الأخيرة".



ولم يذكر البيان السبب الذي سُجن بسببه المواطن المصري في الأساس.



وتابع أنه "نظراً لهذه المعطيات فقد تم ترحيل المصري، حيث أعيد جواً إلى بلاده اليوم برحلة جوية من مطار تورينو إلى القاهرة".



ولفتت الوزارة أن هذه هي حالة الإبعاد رقم 32 لأجانب منذ بداية العام الحالي، لأسباب "تتعلق بالأمن العام"، فيما بلغ المجموع 269 مبعدا عن البلاد منذ عام 2015، حسب البيان.

